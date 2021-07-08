Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele koordinasyon toplantısı düzenlendi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında 2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında 2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Orman Bölge Müdürü Enver Demirci toplantıda, Orman Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi, ardından Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Tuncay Işık tarafından Çanakkale'de çıkan yangınlar, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında katılımcılara bilgilendirme sunumu yapıldı.

Çanakkale genelinde olası orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar itibariyle yapılması gerekli hususlar değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Aktaş, içinde bulunulan mevsim ve hava şartlarının yangınların oluşması için en elverişli zamanlar olduğunu hatırlattı.

Ciddi bir orman varlığına sahip olan kentteki olası yangın durumlarında kurumların koordinasyonun çok önemli olduğunu belirten İlhami Aktaş, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay