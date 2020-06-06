ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGININDA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
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ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGININDA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

ÇANAKKKALE merkeze bağlı Aşağıokçular köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGININDA 3 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
06.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:41

 

ÇANAKKKALE merkeze bağlı Aşağıokçular köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin 2,5 saatte kontrol altına aldığı yangında  3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Aşağıokçular köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanı gören köylüler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine yaklaşık 10 dakikada bölgeye 9 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 traylerle 80 orman işçisi sevk edildi. Orman işçilerince başlatılan söndürme çalışmasına köylüler de destek verdi. Yangın havadan ve karadan ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2,5 saatte kontrol altına alındı. 3 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, -  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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