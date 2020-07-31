Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde dün başlayan, gece boyu devam eden orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan yeniden müdahale başladı.

Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
31.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:38

 

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde dün başlayan, gece boyu devam eden orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan yeniden müdahale başladı. Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ve Kabalı köyleri arasındaki ormanık alanda dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına hava kararana kadar 1 amfibik uçak ve 6 helikoter havadan müdahale edildi. Gece boyu ise, 44 arazöz, 200 işçi ve çok sayıda iş makinesi ile sabaha dek söndürme çalışmaları devam etti. Bu sabah günün ışıklarıyla birlikte 4 helikopter ile yangına havadan yeniden müdahale başladı.Yangına müdahele 18 saattir sürerken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, sabaha kadar bölgede söndürme çalışmalarını takip etti. 18,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Yenice ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, bugün saat 08.30 sıralarında kontrol altına alındı.Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından, "Burası #Çanakkale ! Kahraman ekip arkadaşlarımla bir yangını daha kontrol altına almış olmanın mutluluğunu bu kez bayramlaşarak paylaşmak nasip oldu. Ekibimizin her bir üyesinin ve tüm Alem-i İslamın #KurbanBayramı mübarek olsun" paylaşımında bulundu.Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.'25 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ'Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile yangın bölgesinde havadan helikopterle yaptığı inceleme sonrası açıklama yaptı. Yangının kontrol altına alındığını, 25 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Karacabey, şunları söyledi: "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bildiğiniz gibi dün ülkemizde 12 ayrı şehirde 20 ayrı noktada çıkan orman yangınlarından bir tanesi de bulunduğumuz Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kızıldam köyü yakınlarındaki orman yangınıydı. Dün geç saatlerde Sayın Bakanımız da açıkladığı gibi 19 tane yangın kontrol altına alınmıştı. Buradaki kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor idi. Şu an itibariyle memnuniyetle söylüyoruz ki, buradaki yangın da kontrol altına alınmış durumda. Dün saat 14.04 itibariyle burada yangın çıktı ve 14.20'de ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangın köye yakın bir noktadaydı ve ilerleme istikameti köye doğru idi. İlk müdahaleyi bu vesileyle köye ilerlemesini durdurma yönünde yaptık ve bunda da başarılı olduk. Hamdolsun köyde hiçbir vatandaşımızın ne canına, ne malına bu yangın vesilesiyle herhangi bir zarar ziyan olmadı. Bu memnuniyet verici olan tarafı, tabi yangınlardan sadece insan zarar gören değil, burada yaklaşık 25 hektarlık bir alanda ağaçlarımız zarar gördü. Ormanın içerisinde yaşayan diğer canlılar zarar gördü. Maalesef bu üzücü hadise gerçekleşti. Teşkilat olarak, Orman Genel Müdürlüğü olarak yangına müdahale gücümüz güçlü. Dün dediğim gibi ayrı noktadaki yangına, üstelik bunların 7-8 tanesi yarım saatlik bir zaman dilimi içerisinde başlamış olmasına rağmen, bütün noktalara etkili bir şekilde müdahale ederek, yangınların büyümeden kontrol altına alınmasını sağlamış olduk. Buradaki yangına da 2 uçak, 7 helikopter, 10 dozer, 48 arazöz ve yaklaşık 250 personelimizle biz müdahale ettik. Ayrıca ilçe belediyelerinde de itfaiye araçları ve kamu kurumlarının iş makineleriyle de destek oldu. Destek olan kamu kurumlarına, belediyelere de teşekkür ediyorum."VATANDAŞLARI UYARDIVatandaşların orman yangınları konusunda da dikkatli olmalarını isteyen Karacabey, sözlerine şöyle devam etti: Bayram gününde ülkemizin ormanları yanmasın diye görevinin başında olan 21 bin personelimizle bizler nöbetteyiz. Ben şu anda görevinin başında olan mesai arkadaşlarımın bayramlarını tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın da bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bayram süresince, bayramdan sonra da bu tür üzücü hadiseleri yaşamayız. Özellikle ormanlık alanlarda ateşli piknik yapmamalarını, kendileri için ayrılmış olan izinli mesire alanlarında bu pikniklerini yapmalarını, özellikle dikkat etmelerini istiyorum. Ayrıca bayram süresince biliyorsunuz, yoğun bir araç trafiği oluyor. Vatandaşlarımız seyahat ediyorlar. Bu seyahat sırasında da özellikle araçlarından izmarit atmamalarını istiyorum" dedi.Kocabey, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.YANAN ORMANLIK ALAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİÇanakkale'nin Yenice ilçesi Kızıldam köyü yakınlarında ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını 2 uçak, 7 helikopter, 10 dozer, 48 arazöz ve yaklaşık 250 orman personelinin müdahalesiyle 18,5 saat sonra kontrol altına alındı.

Yaklaşık 25 hektarlık alanın yandığı ormanlık alan dronla görüntülendi. Görüntülerde yangın bölgesindeki binlerce kızılçam, karaçam ve meşe ağacının yanarak kül olduğu görüldü.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı 3. Sayfa
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak Dünya
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Spor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak Politika
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Yaşam
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ikinci cuma namazında da doldu taştı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ikinci cuma namazında da doldu taştı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Alişan Simge Sağın Dilan Çıtak
Spor Falcao Fatih Terim Mehmet Topal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Avrupa Yangın Bodrum
Şu an buradasınız: Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 16:18:29. #1.14#
title