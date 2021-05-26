Çanakkale'de 'orman yangını' tatbikatı
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Çanakkale'de 'orman yangını' tatbikatı

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Çanakkale'de 'orman yangını' tatbikatı Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu öncesi 'orman yangını' tatbikatı gerçekleştirdi.

Çanakkale'de 'orman yangını' tatbikatı

ÇANAKKALE - Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu öncesi 'orman yangını' tatbikatı gerçekleştirdi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2021 yılı orman yangınları ile etkin şekilde mücadele etmek için denetim, eğitim ve tatbikat çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Karacaören köyü mevkiinde yapılan denetim, eğitim ve tatbikata, Bölge Müdürü Enver Demirci, Bölge Müdür Yardımcıları, işletme müdürleri, müdür yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve orman yangınlarında görev alan işçiler katıldı. Yapılan eğitim ve tatbikatlarda özellikle; orman yangınına etkin ve doğrudan müdahale yöntemleri, 2020 yangınlarının değerlendirilmesi, iş güvenliği, koruyucu donanımların kullanımı konuları uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikat, Alo 177'ye ihbar gelmesi ve yangının çıktığı bölgenin koordinatları belirlenerek, tüm söndürme unsurlarının karadan ve havadan yangın bölgesine sevki ile başladı. 'Büyük Orman Yangını' senaryosu ile yapılan tatbikatta, yangına hava ve yer söndürme araçlarının müdahalelerinin koordinasyonu sağlanarak etkin ve güvenli bir müdahale gerçekleştirildi.

1 yılda 609 yangına müdahale edildi

Eğitim ve Tatbikat programlarına katılan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci burada yaptığı konuşmada; "Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanımızda, geçen yıl 123 adet orman yangını ve 486 adet açık alan yangını olmak üzere toplam 609 adet yangına müdahale ettik. Birinci derece yangına hassas ve şiddetli rüzgar alan bir bölgede görev yapıyoruz, yangın öncesi yapılan hazırlık çalışmalarımız bu nedenle büyük önem arz etmektedir, ilk hedefimiz yangın çıkmaması için gerekli çalışmaları yapmaktır. Orman Genel Müdürlüğümüz; 3 uçak, 30 helikopter, 4 İHA ve termal kameralarla gözetleme yöntemlerini kullanarak, ülkemiz orman yangınlarının en kısa ve en az zararla söndürülmesi için teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaktadır. Ancak yangının tamamen söndürülmesi için, İnsan unsuru her zaman çok önemlidir. Neticede zafer süngünün ucundadır. Yeşil vatanın korunması için bu güne kadar Türkiye genelinde 118, bölgemizde ise biri Bölge Müdürümüz olmak üzere 6 Şehit verdik. Şehitlerimizin Ruhları Şad, Mekanları Cennet olsun. Tatbikatta hava ve yer unsurlarımızı birlikte etkin ve güvenli kullanımını gerçekleştirerek, ekiplerimizin bilgi ve tecrübelerini pekiştirdik" ifadelerine yer verdi.

Çanakkale'de 'orman yangını' tatbikatı
Çanakkale'de 'orman yangını' tatbikatı
Çanakkale'de 'orman yangını' tatbikatı
Çanakkale'de 'orman yangını' tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

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