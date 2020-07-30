Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kızıldam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye hava ve kara ekipleri sevk edildi.
Yangına, 1 uçak, 6 helikopter ve karadan çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.
Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Alevlere takviye ekiplerle havadan ve karadan müdahale edildiğini aktaran Aktaş, "Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Gerekli önlemler alındı. Kısa zamanda alevlerin kontrol altına alınması bekleniyor." ifadesini kullandı.
"İlk belirlemelere göre yaklaşık 30 hektar orman alanı zarar gördü"
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Yenice'deki yangının sürdüğü söyledi.
Yangının kontrol altına alınmasından sonra soğutma çalışmalarının başlayacağını ifade eden Enver, "Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 hektar orman alanı zarar gördü." dedi.
Enver Demirci, ekiplerin yangının çıkışı hakkında çalışma yapacağını sözlerine ekledi.
Öte yandan havanın kararması nedeniyle havadan söndürme çalışmalarına ara verildi.
Kaynak: AA