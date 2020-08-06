Çanakkale'de orman yangını çıktı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
06.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:22
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Çavuşköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA