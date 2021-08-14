Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı
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Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Bayramiç ilçesi Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler,havadan 3 helikopter, karadan ise 10 arasöz ve çok sayıda orman işçisiyle yangını kontrol altına almak için müdahaleye ediyor.

Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı
Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı
Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı
Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı
Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı
Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı
Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı
Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

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