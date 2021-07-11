Çanakkale'de orman yangını
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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yenioba köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yenioba köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ezine ilçesine bağlı Yenioba köyünde saat 12.42'de ormanlık alanda yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine ekipler, saat 12.57'de yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Havadan 3 helikopter, karadan ise 10 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, dozer, trayler, belediye itfaiyesi ile 4'ü teknik personel olmak üzere toplam 60 personelin katıldığı söndürme çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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