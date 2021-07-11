Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Ezine ilçesine bağlı Yenioba köyü mevkiinde saat 12.42'de ormanlık arazide çıktı. İhbar üzerine ekipler saat 12.57'de yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangına havadan 3 helikoper ile müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına karadan 10 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, dozer, trayler, belediye itfaiyesi ile 4'ü teknik personel olmak üzere toplam 60 personel katıldı. Kontrol altına alanan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı