Son dakika! BOZCAADA'DA ORMAN YANGINI
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Son dakika! BOZCAADA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde Pavli Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00'de yangın çıktı.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde Pavli Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00'de yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangına 3 helikopter havadan müdahale ederken, orman ve belediye ekipleri de karadan söndürme çalışmaları yapıyor.

Son dakika! BOZCAADA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika! BOZCAADA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika! BOZCAADA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika! BOZCAADA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika! BOZCAADA'DA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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