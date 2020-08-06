Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
06.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:22
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Yangına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
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