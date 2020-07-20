Çanakkale'de orman yangını
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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de merkeze bağlı Kemel köyü yakınında orman yangını çıktı.

Çanakkale'de orman yangını
20.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:50

Çanakkale'de merkeze bağlı Kemel köyü yakınında orman yangını çıktı.

Köyde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan bir helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA

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