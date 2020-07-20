Çanakkale'de orman yangını Çanakkale'de merkeze bağlı Kemel köyü yakınında orman yangını çıktı.

Çanakkale'de merkeze bağlı Kemel köyü yakınında orman yangını çıktı.

Köyde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan bir helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA