Çanakkale'de orman yangını (5)
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Çanakkale'de orman yangını (5)

BAKAN PAKDEMİRLİ: KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ KULLANILDIÇanakkale'de gece boyu devam eden orman yangınını sahada koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alevlerin tehdit ettiği Kumköy ve Yalova köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Çanakkale'de orman yangını (5)
07.07.2020 03:06 | Son Güncelleme: 07.07.2020 03:09

BAKAN PAKDEMİRLİ: KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ KULLANILDI

Çanakkale'de gece boyu devam eden orman yangınını sahada koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alevlerin tehdit ettiği Kumköy ve Yalova köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, yerleşim yerlerini korumak için karşı ateş tekniğinin kullanıldığını söyledi.

ÇALIŞMALARI KOORDİNE ETTİÇanakkale'deki yangını söndürmek için kara ekipleri gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sahada yangın söndürme çalışmalarını koordine etti. Alevlerin yaklaştığı Yalova ve Kumköy'e giderek, son durum hakkında bilgiler alan ve vatandaşları dinleyen Bakan Pakdemirli, şu açıklamada bulundu: DRONE VE TERMAL KAMERALARLA YANGIN ODAK NOKTALARI SAPTANDI"Gelibolu ilçesinde köy ziyaretlerimizi yaptık. Drone ve termal kameralarla yangın odak noktalarını tespit edip, buradan sevk ve idare edeceğiz. Sabah saatlerine kadar sevk ve idaremiz buradan sürecek. Şu an itibariyle durum biraz daha iyi gözüküyor. Ama dediğim gibi meteorolojik şartlar aleyhimize işleyebilir. Biz, 'kontrol altına aldık' demeden, yangın kontrol altına alınmış sayılmaz. Ama bu saat itibariyle iyiye doğru bir gidiş var."Bakan Pakdemirli, 1994 yılında Gelibolu Yarımadası'nda yaşanan büyük yangın ile ilgili değerlendirmede ise, "O zamanki teçhizat, o zamanki insan kaynağı ile bu zamanki teçhizat ve insan kaynağı bir değil. Bugün İHA'lardan faydalanabiliyoruz, normal dronelardan faydalanabiliyoruz. Uçaklarımız, helikopterlerimiz var, eğitimli insan kaynağımız var. Devletin tüm kurumları burada. Orman teşkilatı ile beraber çalışıyorlar. O günü, bu günle kıyaslamak; o günü, o günün şartları ile değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Şu an önemli olan yangını söndürmek. Yani başka şeye takılmayın. Gerektiğinde biz kendimiz, yangın çıkartırız. Karşı ateş yaparız, gerektiğinde tüm metotları kullanırız. Tüm teknikleri kullanırız. Burada önemli olan köylerimize bir zarar gelmemesi. Yerleşim yerlerinde bir sıkıntı yok. Bu son derece güzel. Gerekiyorsa karşı ateş verme taktiğiyle yerleşim yerlerini koruma altına alırız. Burada karşı ateş de kullanıldı. İnşallah yangını söndürelim, gerekli tespitler yapılır" diye konuştu.

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KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ :  

Büyük orman yangınlarının söndürülmesinde dolaylı paralel metod, karşı ateş ve kendi haline bırakma kullanılmaktadır. Büyük yangınları söndürmede kullanılan bu yöntemleri yapacak yükümlülerin görevleri çok iyi bilmeleri ve onu en iyi şekilde uygulamaları gerekir. Karşı ateş tekniği uygulanmasının amacı, hızla ilerleyen yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltarak veya tamamen yok ederek yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağlamaktır.

Mehmet YİRUN- Murat YAYIN/GELİBOLU (Çanakkale), - 


Kaynak: DHA

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