Çanakkale'de orman yangını Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 2 dönüm arazi zarar gördü.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 2 dönüm arazi zarar gördü.

Yangın, saat 14.15 sıralarında Yenice ilçesi Soğucak mevkii ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 helikopter, 1 dozer ve 35 orman personeli müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü'nün kısa sürede yaptığı müdahalenin ardından yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. 2 dönüm orman arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları halen sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA