Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.
29.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:40
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.
Soğucak köyü yakınlarında ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin durumu fark etmesi üzerine yangına havadan 2 helikopter, karadan 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 40 işçiyle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 2 dönümlük orman arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA