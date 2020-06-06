Çanakkale'de orman yangını
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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını -3 hektarlık orman arazisi zarar gördü Çanakkale merkeze bağlı Aşağıokçular köyünde yer alan ormanlık alanda yangın meydana geldi.

06.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:13

Çanakkale'de orman yangını

-3 hektarlık orman arazisi zarar gördü

ÇANAKKALE - Çanakkale merkeze bağlı Aşağıokçular köyünde yer alan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. 3 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Çanakkale merkeze bağlı Aşağıokçular köyü ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören köylüler durumu ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattına bildirdi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi.

Orman yangınına; 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 trayler ve 52 orman işçisi müdahale etti. 100'e yakında mükellef yangına yardımcı oldu. Yangın havadan ve karadan ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2.5 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de orman yangını

Kaynak: İHA

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