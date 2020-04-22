Çanakkale'de orman yangını Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyünde meydana gelen örtü yangınında 1 hektarlık alan küle döndü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyünde meydana gelen örtü yangınında 1 hektarlık alan küle döndü. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ağaçlık alanda örtü yangını meydana geldi. Alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye 3 arozöz ve 15 işçisi gönderildi. Ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, 1 hektarlık alan küle döndü. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA