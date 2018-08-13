Çanakkale'de Orman Yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Geyikli bölgesinde çıkan yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor. Dalyan Köyü civarında saat 17.45 sıralarında zirai alanda yangın çıtı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 amfibik uçak, 5 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile yangına müdahale ediyor. Rüzgarın etkisini hissettirmesi ekiplerin işini güçleştiriyor.

(Murat Yüksel/İHA)