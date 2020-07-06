Çanakkale'de orman yangını (4) YANGINA MÜDAHALEDE BETON MİKSERLERİ DE KULLANILIYORGelibolu ilçesinin Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla bübüyen yangına. ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

YANGINA MÜDAHALEDE BETON MİKSERLERİ DE KULLANILIYOR

Gelibolu ilçesinin Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla bübüyen yangına. ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan arazözlere su takviyesi yapmak için beton mikserleri de kullanılıyor. Ormanlık alanda yanmış arı kovanları da görüldü.

'MAHSÜLLERİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Yangında mahsulleri kurtarmak için tarladaki çalışmaları sürdürdüğünü söyleyen Cavit Aktaş, "Bacanağıma ait yaklaşık 100 dönüm tarla yandı. Topladığımız ürünleri de kurtarmak için çalışıyoruz" dedi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/GELİBOLU(Çanakkale), -

Kaynak: DHA