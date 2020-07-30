Çanakkale'de orman yangını (3)
HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİÇanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Kabaklı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00'da başlayan orman yangınına havadan müdahale eden 1 amfibik uçak ve 6 helikoter, havanın kararmasıyla birlikte müdahaleyi sonlandırdı.
30.07.2020 23:40 | Son Güncelleme: 31.07.2020 06:26
HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Kabaklı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00'da başlayan orman yangınına havadan müdahale eden 1 amfibik uçak ve 6 helikoter, havanın kararmasıyla birlikte müdahaleyi sonlandırdı. Karadan devam eden söndürme çalışmalarına 44 arazöz, 200 işçi ve çok sayıda iş makinesi katılıyor.
Burak GEZEN/YENİCE (Çanakkale),
Kaynak: DHA