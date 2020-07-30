Çanakkale'de orman yangını (3) HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİÇanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Kabaklı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00'da başlayan orman yangınına havadan müdahale eden 1 amfibik uçak ve 6 helikoter, havanın kararmasıyla birlikte müdahaleyi sonlandırdı.

HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Kabaklı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00'da başlayan orman yangınına havadan müdahale eden 1 amfibik uçak ve 6 helikoter, havanın kararmasıyla birlikte müdahaleyi sonlandırdı. Karadan devam eden söndürme çalışmalarına 44 arazöz, 200 işçi ve çok sayıda iş makinesi katılıyor. Burak GEZEN/YENİCE (Çanakkale),

Kaynak: DHA