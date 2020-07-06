Çanakkale'de orman yangını (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çanakkale'de orman yangını (3)

PAKDEMİRLİ: GECE DE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ GİBİ GÖZÜKÜYORÇanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında çıkan orman yangınına, karadan müdahale sürerken, bölgeye gelip incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları koordine etmek için sabaha...

Çanakkale'de orman yangını (3)
06.07.2020 22:21 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:24

PAKDEMİRLİ: GECE DE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ GİBİ GÖZÜKÜYOR

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında çıkan orman yangınına,  karadan müdahale sürerken, bölgeye gelip incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları koordine etmek için sabaha kadar bölgede kalacağını söyledi. Pakdemirli, şu an için yerleşim bölgeleri ile ilgili bir tehlike olmadığını ifade etti. 

Bölge üzerinde 2 uçuş yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, bir ağacın dahi yanmasını asla istemediklerini, bütün ekiplerin bir ağaç daha az yansın diye gayret ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Öncelikle ben tüm orman teşkilatı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görünen o ki gece de bu mücadelemize devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yangın belli alanları etkilemiş olmasına rağmen kontrollü gibi gidiyor ancak rüzgarın tabii ki çok yüksek seviyelerde olması yangını belli noktalarda kontrol altına almamıza olanak vermiyor. Yangın benim beklediğimden daha iyi durumda, öyle söyleyebilirim. Tabii ki ilerleyen saatlerde değişen meteorolojik koşullar işimizi kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir."'ŞU ANA KADAR 300 HEKTARA YAKIN ALANI KAYBETMİŞ GÖRÜNÜYORUZ'Bakan Pakdemirli, alevlerin doğrudan batıya doğru ilerlediğini belirterek, "Özellikle hem güneyde hem de kuzeyde sıçradığı taraflar var. Rüzgar sürekli yön değiştirdiği için farklı farklı noktalarda sıçramalar var. Şu anda yapabileceğimiz hava araçlarıyla tüm müdahaleyi yapıyoruz. Türkiye'deki hava araçları filosunun neredeyse toplamı burada ve müdahale ediyor. Zaten belli bir doğal sınırına da ulaşmış vaziyette. Bunun zaten daha da fazla bir kalabalığı böyle bir yangın alanı özelinde yönetilemez. Tüm ekiplerimizle hem yerden hem havadan biz bu yangını kontrol etmek için çabamızı sarf ediyoruz. Tekrar etmek gerekirse 2 uçak, 20 helikopter, 118 arazöz, 20 dozer ve 510 personelle buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi görüyoruz. Burada önemli olan bir yerlerde durdurmak. Bir miktar daha alan kaybedebiliriz ama önemli olan bunu bir an evvel durdurmak. Tüm çabamız ve gayretimiz bunun içindir" diye konuştu. 'ŞİMDİLİK YERLEŞİM ALANLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR TEHLİKE YOK'İHA'larla bilgi akışının devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Akşam için de çeşitli hazırlıklarımız var. İHA'lardan bilgi akışı devam ediyor. Gece özellikle hem İHA'lardan aldığımız bilgiler hem de birazdan uçurmaya başlayacağımız termal dronelerle sevk ve idareyi koordine etmeye çalışacağız. Gece şartları muhakkak aleyhimize işleyecek ama geceleri de genelde rüzgarla ilgili ve meteorolojik durumlar gündüz şartlarına göre daha olumlu seyrediyor. Böyle olmasını temenni ediyoruz. Yangın kontrol altına alınıncaya kadar bölgeden ayrılmayacağım. Şimdilik yerleşim alanlarıyla ilgili önemli bir tehlike yok. Başlangıçta Yalova köyü ile ilgili bir problem var gibi gözüküyordu ancak şu an itibarıyla yok. Rüzgar yönü değişmezse olmayacak gibi gözüküyor. Diğer köylerimizle ilgili de şu an sıkıntı gözükmüyor ama eğer gerekli görülürse bu köylerimizle ilgili gerekli tedbirleri alırız. Şu anda bir problem yok. İlerleyen saatlerde yangının seyriyle ilgili açıklamamız olacaktır" dedi.'AMACIMIZ, GAYEMİZ EN AZ HASARLA YANGINI ATLATMAK'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DHA muhabirinin, "Yangın şehitlik bölgesine intikal eder mi?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bizim bütün çabamız bir ağaç daha az yansın. Değil şehitlik, şu anda bulunduğu yerden 1 metre daha ileriye gitmemesidir bütün amacımız. Bazen teknik koşullar gerektiği yerlerde yanmaya bırakılabilir ama bazı bölgelerde de yollar kesilebilir. Bizim burada hava araçlarımız farklı farklı çalışıyor. Helikopterlerimiz su atar, uçaklar da şerit yapar. Bu şeritlerle yangını durdurmaya çalışırız. Genelde çalışma kaidemiz budur. En az hasarla atlatmak amacımız, gayemiz budur."ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yangına 510 kişilik personelin 2 amfibik uçak, 20 helikopter, 118 arazöz ve 20 dozerle havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevler kuvvetli poyraz nedeniyle kontrol altına alınamadı. Yangın nedeniyle herhangi bir köyün tahliyesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Burak GEZEN-Cihan BAYRALI/ECEABAT(Çanakkale), -


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin Haber
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım Haber
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın,...
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak Haber
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi Haber
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü Haber
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
Maçın ikinci yarısı hızlı başladı! Kayseri'de ilk gol sesi geldi
Maçın ikinci yarısı hızlı başladı! Kayseri'de ilk gol sesi geldi
Koronavirüsü unutup dansözlü açılış ve köpük partisi yapanlara ceza yağdı
Koronavirüsü unutup dansözlü açılış ve köpük partisi yapanlara ceza yağdı
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Davran Cem Yılmaz Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Temmuz Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Çanakkale'de orman yangını (3) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 22:25:26. #1.14#
title