Çanakkale'de orman yangını (2) - Yeniden
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Çanakkale'de orman yangını (2) - Yeniden

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'de orman yangını (2) - Yeniden
06.07.2020 20:16 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:00

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 300 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. 

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Gelibolu ilçesi Ilgardere ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alandan Eceabat ilçesi Yalova köyüne doğru yayıldı. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar Çanakkale Boğazı'nı kapladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye 20 helikopter, 107 arazöz ile orman işçileri ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.Kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen alevlerin söndürülmesi için 400 kişilik personelle havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

ALEVLER ÇEVRE KÖYLERİ TEHDİT EDİYOREkiplerin yangına müdahalesi devam ederken, rüzgarın yön değiştirmesi ile alevler Kum köyü ve Yalova köylerine doğru yayılmaya başladı. Alevlerin tehdit ettiği köylerde oturan bazı vatandaşların evlerini boşaltarak başka bölgelerdeki yakınlarının yanına gittiği belirtildi.  300 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜYangının, Akbaş Şehitliği'ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta devam ettiği bildirildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesine rağmen geniş alanda devam eden yangında saat 20.00 sıralarına kadar yaklaşık 300 hektar ormanlık alanın kül olduğu kaydedildi. BAKAN PAKDEMİRLİ İNCELEMELERDE BULUNDUTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bölgeye gelerek yangın bölgesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Pakdemirli, söndürme çalışmalarını izledi.

Bu arada havanın kararması üzerine havadan müdahale sonlandırıldı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre bölgede gece rüzgarın hızını azaltacağı, bunun da söndürme çalışmalarına olumlu etki yapacağı ifade edildi.   


Kaynak: DHA

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