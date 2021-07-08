Çanakkale'de orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti. Bakan Pakdemirli, "Bozcaada'da saat 15.00'te çıkan orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale eden kahramanlarımız yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı