Çanakkale'de orman yangını (2) ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyündeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyündeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri, helikopter ve çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar, Çanakkale Boğazı'nı kapladı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gelibolu ilçesi Ilgardere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen dumanlar, Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünde görülüyor. Çanakkale'deki yangına, 20 helikopter, 107 arasöz, 400 personelle müdahale devam ediyor.

GELİBOLU'DAKİ ALEVER ÇEVRE KÖYLERİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Gelibolu'daki alever çevre köyleri tehdit etmeye başladı. Görevliler dışında bölgeden geçişlere izin verilmiyor.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın alanında incelemerde bulunarak yetkililerden bilgi almaya devam ediyor. Ekipler tarafından yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ÇANAKKALE, -

Kaynak: DHA