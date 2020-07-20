ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI-1 Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın bölgesinin yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirildi. Kemel köyünün dış kısmında kalan bazı yapıların da riskte olduğu, alevlere yakın bölgede köylülerin hayvanlarının bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.

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Kaynak: DHA