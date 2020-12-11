Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı

11.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:57
Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı

ÇANAKKALE İl Hıfzıssıhha Kurulu, sahillerde oltayla balık tutanlar arasında en az 3 metre mesafe olması ve belediyelerin gerekli yer işaretlemelerini yapması yönünde karar aldı.

ÇANAKKALE İl Hıfzıssıhha Kurulu, sahillerde oltayla balık tutanlar arasında en az 3 metre mesafe olması ve belediyelerin gerekli yer işaretlemelerini yapması yönünde karar aldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı. Bu kapsamda sahil bandında olta balıkçılığı yapanlar arasında en az 3 metre mesafe olacak. Boya, yapışkan yer etiketi gibi gerekli yer işaretlemeleri ilgili belediyeler tarafından ivedilikle yapılacak. Belirlenmiş alan içerisinde bir kişi bulunabilecek.

Olta balıkçılığı yapanlara kolluk ve zabıta ekipleri tarafından da bilgilendirme yapılacak. Olta balıkçılığı yapılan her alanda en az bir zabıta alan sorumlusu olacak. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta, sadece belirlenmiş alanlarda balık tutulmasını sağlayacak. Bu alanlardaki kişiler maske kullanacak ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade etmeyecek.Temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulacak. Uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekiplerince yaptırım uygulanacak. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil şeritleri, denetlenecek.Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği idari işlem uygulanacak. Suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

Amatör balıkçı Dilaver Usta, "Karar kapsamında olta balıkçılığıyla ilgili 3 metre yerler belirlenirse, herkes için daha iyi olacaktır. Şu anda biz kurallara uyuyoruz. Maske ve mesafeye dikkat ediyoruz. Alınan karardan memnunum ve herkesin de uymasını tavsiye ederim" dedi.


Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

İlgili Haberler

(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına "3 metre kuralı" denetimi
OLTA BALIKÇILARINA 3 METRE ŞARTI... GALATA KÖPRÜSÜ'NE SARI ÇİZGİLER ÇİZİLDİ
OLTA BALIKÇILARINA 3 METRE ŞARTI... GALATA KÖPRÜSÜ'NE SARI ÇİZGİLER ÇİZİLDİ
Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi
Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri
Spor Neymar Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler İlaç Edirne Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 17:57:27. #1.15#
title