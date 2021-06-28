Çanakkale'de okumayı ve yazmaya yeni öğrenen öğrenci Bozcaada için şiir yazdı
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Çanakkale'de okumayı ve yazmaya yeni öğrenen öğrenci Bozcaada için şiir yazdı

Çanakkale'de okumayı ve yazmaya yeni öğrenen öğrenci Bozcaada için şiir yazdı
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Güncel

Çanakkale'de okumayı ve yazmayı yeni öğrenen 1. sınıf öğrencisi Jale Yıldız, Bozcaada sevgisini şiirle dile getirdi.

Çanakkale'de okumayı ve yazmayı yeni öğrenen 1. sınıf öğrencisi Jale Yıldız, Bozcaada sevgisini şiirle dile getirdi.

Bozcaada İstiklal İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi Jale Yıldız, yaşadığı yer olan Bozcaada'ya duyduğu sevgi ve duygularını okuma ve yazma öğrendiği ilk yılında kağıda aktardı. Yıldız, "Güzel Bozcaadam" adlı şiirinde Bozcaada'nın özelliklerini anlattı

Yıldız'ın sınıf öğretmeni Ethem Turan, yaptığı açıklamada, bu yıl okuma yazma öğrenen birinci sınıf öğrencisi olan öğrencisi Jale Yıldız'ın yaşadığı yer olan Bozcaada'ya karşı duyduğu sevgiyi ve duyguları şiir kaleme alarak dile getirdiğini görünce büyük mutluluk yaşadığını bildirdi.

Öğrencisinin bu başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, "Yavrumuzu tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki başarılarla dolu şiirlerle dolu bir yaşam diliyorum kendisine." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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