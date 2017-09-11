Çanakkale'de Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'de 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi hazırlık ve güvenlik toplantısı yapıldı.



Okularda alınacak güvenlik tedbirleri Vali Orhan Tavlı başkanlığında İl Özel İdaresinde yapılan toplantıyla değerlendirildi.



Toplantıda, 18 Eylül tarihinde başlayacak olan eğitim öğretim yılında okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okul güvenlik kameralarının tamamlanması, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, öğrencilerin güvenli bir şekilde servislerle taşınması, internet kafelerin denetimi, öğrencilerin gün ışığından daha fazla yararlanmaları konuları görüşüldü.



Toplantıya İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birlikleri temsilcileri katıldı.