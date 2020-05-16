Çanakkale'de öğrencilerden "Engel Olma, Farkında Ol" videosu Çanakkale'de Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla, işaret diliyle "Hayat Bayram Olsa" şarkısına bir video çeken öğrenciler, "Engel Olma, Farkında Ol" adlı bir video hazırlandı.

Çanakkale'de Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla, işaret diliyle "Hayat Bayram Olsa" şarkısına bir video çeken öğrenciler, "Engel Olma, Farkında Ol" adlı bir video hazırlandı.

Okulun çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni Nur Koçaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecine denk gelen Engelliler Haftası kapsamında, öğrencilerle evdeki imkanlar doğrultusunda iki video hazırladıklarını söyledi.

Hayatı paylaşmanın, empati kurmanın, saygılı ve duyarlı olmanın herkesin sorumluluğunda olduğunu belirten Koçaş, "Hepimizin birer engelli adayı olduğu bilinciyle öğrencilerimizle farkındalık oluşturmak ve bu tür çalışmalarla kazanımlar edinmek, bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Videolarda yer alan öğrencilere teşekkür eden Koçaş, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın pek çoğunda gözlemlenebilen yaşama arzusu, bakmayı ve görmeyi bilen sağlıklı insanlarımıza örnek olacak niteliklere sahip. Uygun şartlar sağlandığında avukat, mühendis, öğretmen, ressam olabilen engelli vatandaşlarımızın toplumun içinde etkin rol almalarını sağlamak ve onları unutmamak için bu videoları hazırladık."

Kaynak: AA