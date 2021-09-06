Çanakkale'de öğrenciler yüz yüze eğitime başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de öğrenciler yüz yüze eğitime başladı

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Çanakkale'de öğrenciler yüz yüze eğitime başladı Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm tedbirler alınarak okullarda yüz yüze eğitim başladı.

Çanakkale'de öğrenciler yüz yüze eğitime başladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm tedbirler alınarak okullarda yüz yüze eğitim başladı.

2021- 2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çanakkale Vali İlhami Aktaş, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nda öğrencilerin ilk ders zili heyecanına ortak oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu Müdürü Suat Ürüt ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlerinin de bulunduğu programda Vali İlhami Aktaş, temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlatarak öğrencileri sınıflarına uğurlayıp, derslerinde başarılar diledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla uzun süredir kapalı olan okullarına girmenin mutluluğunu yaşayan öğrencilerin aileleri de bu heyecana dışarıda bekleyerek ortak oldu.

Çanakkale'de öğrenciler yüz yüze eğitime başladı
Çanakkale'de öğrenciler yüz yüze eğitime başladı
Çanakkale'de öğrenciler yüz yüze eğitime başladı
Çanakkale'de öğrenciler yüz yüze eğitime başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin ayrıntıları
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin ayrıntıları
Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor
Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hamid Karzai Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Deniz Akkaya Rasim Öztekin
Spor Marcao Cristiano Umut Meraş Çağdaş Atan Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çanakkale'de öğrenciler yüz yüze eğitime başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 23:05:33. #1.16#

title