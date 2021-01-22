Son dakika haberleri... Çanakkale'de öğrenciler karne heyecanını uzaktan yaşadı
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Son dakika haberleri... Çanakkale'de öğrenciler karne heyecanını uzaktan yaşadı

22.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:48
Son dakika haberleri... Çanakkale'de öğrenciler karne heyecanını uzaktan yaşadı

Son dakika haber: ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler, ilk dönem karne heyecanını Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden canlı bağlantıyla yaşadı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler, ilk dönem karne heyecanını Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden canlı bağlantıyla yaşadı.

Pandemi nedeniyle 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde öğrenciler ve öğretmenler derslere EBA üzerinden evlerinden katıldı. Uzaktan eğitimle devam eden 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi ise bugün sona eriyor. Gelibolu'da 6 bin 300 öğrenci karne aldı. Gelibolu 26 Kasım İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri de uzaktan eğitimde karne sevinçlerini de uzaktan yaşadı.

'BİR AN ÖNCE OKULUMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

26 Kasım İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Semra Sevim, öğrencilerine karnelerini EBA üzerinden gösterdi. Aileler ise çocuklarının karne sevinçlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Sınıf öğretmeni Semra Sevim, "Bu zor süreçte velilerimin ve öğrencilerimin bana verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. İkinci dönemde sınıfımızda, hep birlikte görüşmek dileğiyle" dedi.Karnesini tabletinden gören 2'nci sınıf öğrencisi Emin Bozkur, "Öğretmenimi, arkadaşlarımı, okulumu özledim. İlk kez heyecansız bir karne alıyorum. Bir an önce arkadaşlarıma, okuluma, öğretmenime kavuşmak istiyorum. Canım öğretmenim sizi çok seviyorum" diye konuştu.

İdil Melek Çevik ise "Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok özledim. Keşke öğretmenimin elinden karnemi alabilseydim" dedi.

Son dakika haberleri... Çanakkale'de öğrenciler karne heyecanını uzaktan yaşadı
Son dakika haberleri... Çanakkale'de öğrenciler karne heyecanını uzaktan yaşadı
Son dakika haberleri... Çanakkale'de öğrenciler karne heyecanını uzaktan yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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