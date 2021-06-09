Çanakkale'de müsilaj kabusu sürüyor
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Çanakkale'de müsilaj kabusu sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

- Çanakkale'de müsilaj kabusu sürüyor Çanakkale'de Boğazı'nda Mart ayı itibariyle etkili olmaya başlayan müsilaj (deniz salyası) sert esen poyrazın etkisiyle yeniden Ege Denizi'ne doğru ilerlemeye başladı.

- Çanakkale'de müsilaj kabusu sürüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Boğazı'nda Mart ayı itibariyle etkili olmaya başlayan müsilaj (deniz salyası) sert esen poyrazın etkisiyle yeniden Ege Denizi'ne doğru ilerlemeye başladı.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık görülen deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye kadar ilerleyen müsilaja karşı temizlik seferberliği başlatıldı. Çanakkale sahillerinde yaklaşık 20 ton deniz salyası temizlenmişti.

Çanakkale'de bugün sert esen poyrazın etkisiyle sahil bandı boğaz hattında müsilaj yeniden yüzünü gösterdi.

Geçtiğimiz hafta boyunca süren şiddetli poyraz nedeniyle Çanakkale sahillerindeki müsilaj, Sarıçay'ın içerisine doldu. Balıkçı barınağı olarak da kullanılan çay içerisindeki teknelere zarar veren müsilaj, su üzerinde oluşturduğu beyaz ve yapışkan tabakayla görenleri de tedirgin ediyor.

"Karadeniz'den Ege Denizi'ne doğru 15 metre kalınlıkta bir müsilaj akıntısı var"

Karadeniz'den Ege Denizi'ne doğru suyun altından 15 metrelik bir müsilaj akıntısı olduğuna dikkat çeken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz,, "Müsilaj aslında Çanakkale Boğazı'nda görülüyor ama siz görmüyorsunuz. Suyun üzerindekiler, rüzgarın etkisiyle suya basıldığı için görmüyorsunuz. Esasında bunun suyun üzerindeki değil, altındaki kısmı önemli. Yani suyun üzerinde görünenler çürüyerek, parçalanıyor ve suyun üzerine çıkarıyor. Bu da köpüklenmeye neden oluyor. Ama esas suyun içerisindeki kalınlığı ekosounder görüntüsü var. Karadeniz'den gelen akıntıyla Ege Denizi'ne doğru komple akıyor. 15 metre kalınlıkta aktığına dair ekosounder görüntüsünü çalıştayda göstereceğim" dedi.

Çanakkale'de müsilaj kabusu sürüyor
Çanakkale'de müsilaj kabusu sürüyor
Çanakkale'de müsilaj kabusu sürüyor
Çanakkale'de müsilaj kabusu sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

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