Çanakkale'de Müsilaj ile Mücadelede Devam Eden Çalışmalar Değerlendirildi
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Çanakkale'de Müsilaj ile Mücadelede Devam Eden Çalışmalar Değerlendirildi

Çanakkale'de Müsilaj ile Mücadelede Devam Eden Çalışmalar Değerlendirildi
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu" toplantısında alınan kararlar kapsamında Çanakkale'de müsilaj sorununun çözümü için yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği...

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu" toplantısında alınan kararlar kapsamında Çanakkale'de müsilaj sorununun çözümü için yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantı, Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, İlçe Belediye Başkanları, ilgili kurum müdürleri ve personeli katıldı.

Marmara Denizinde yaşanan müsilajla mücadele amacıyla Çanakkale genelinde devam eden Müsilaj temizliği, alınan tedbirler ve kurumlar arası koordinasyonun değerlendirildiği toplantıda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen tarafından müsilajla mücadelede kurumlar arası işbirliği,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Çiğdem Keskin tarafından Marmara Denizi'nde kirliğin azaltılması amacıyla hazırlanan 22 maddelik "Marmara Denizi Eylem Planı" hakkında katılımcılara sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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Çanakkale'de Müsilaj ile Mücadelede Devam Eden Çalışmalar Değerlendirildi - Haberler
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