Çanakkale'de Müsilaj ile Mücadele Eylem Planı Komisyon Toplantısı Yapıldı
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Çanakkale'de Müsilaj ile Mücadele Eylem Planı Komisyon Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'de Müsilaj ile Mücadele Eylem Planı Komisyon Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale'de müsilaj sorununun çözümü için Eylem Planı Komisyon Toplantısı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

Çanakkale'de müsilaj sorununun çözümü için Eylem Planı Komisyon Toplantısı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında Marmara denizinde müsilaj (deniz salyası) kirliliğine yönelik en büyük deniz temizliği seferberliği olan Eylem Planı Komisyon Toplantısına; Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bnb. Ercan Oran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, ilgili kurum müdürleri ve STK'lar katıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Çiğdem Keskin tarafından Marmara Denizi'nde kirliğin azaltılması amacıyla hazırlanan 22 maddelik "Marmara Denizi Eylem Planı" hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından müsilaj (deniz salyası) konusunda kurumların koordinasyonunda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Marmara Denizinin müsilajdan temizlenmesi için tüm kurum ve kuruluşların koordinasyon içerisinde çalışmasının önemine değinen Vali İlhami AKTAŞ, "Balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı ve bütün ekolojik yaşamı tehdit eden müsilaj problemini ortadan kaldırmak için seferberlik ruhuyla hareket etmek durumundayız" diye konuştu.

Toplantı; görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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