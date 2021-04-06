Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda motosiklet ve oto hırsızlığına karışan 2 şüpheli yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda motosiklet ve oto hırsızlığına karışan 2 şüpheli yakalandı. Çalıntı 3 motosiklet ile 2 plakasız, ruhsatsız, şasi ve motor numaraları taşlanmak suretiyle silinmiş motosiklet, 4 araca ait plaka ve tescil kayıtları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, oto hırsızlığı ve motosiklet hırsızlıklarının önlenmesi ve faillerin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı, Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma dedektiflerinin ortak çalışması sonucu Ezine'de bir eve operasyon düzenlendi. Şüpheliler T.B. ve S.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 1 yıl önce Ezine ve Ayvacık'ta çalınan 3 motosiklet ile 2 plakasız, ruhsatsız, şasi ve motor numaraları taşlanmak suretiyle silinmiş motosiklet, 4 araca ait plaka ve tescil kayıtları ve çeşitli materyaller ile 3 değişik markada LCD ekran televizyon ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Haydar Akar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Demet Akalın Bahar Candan
Spor Diego Cenk Tosun Şenol Güneş Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:32:56. #1.14#
title