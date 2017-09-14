Çanakkale'de Minibüs Devrildi: 12 Yaralı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrilmesiyle 12 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Ezine'ye bağlı Bozalan köyünde bulanan bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan, Hüseyin Aladağ'ın yönetimindeki 17 UP 016 plakalı minibüs devrildi. Gökçebayır köyünün Kızılçeşme mevkisinde belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Minibüsün sürücüsü Hüseyin Aladağ, işçiler Hüseyin Uysal, Hüseyin Topaloğlu, Halil Kahyaoğlu, Yaşar Aktaş, Hayrettin Erol, Günay Güral, Özkan Evin, Nizamettin Akçan, Gökhan Yılmaz, Nahit Turan, Halil İbrahim Demir hafif şekilde yaralandı. Çanakkale ile Ezine devlet hastanelerine götürülen yaralıların 8 'i ayakta tedavi oldu. Cam kırığı dolayısıyla yaralanan 4 kişinin tedavileri sürüyor. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ÇANAKKALE