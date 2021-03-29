Çanakkale'de milli aşçıdan örnek davranış
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Çanakkale'de milli aşçıdan örnek davranış

Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL - Haberler | Güncel
Çanakkale'de milli aşçıdan örnek davranış

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, yeni restoran açan Genç Aşçılar Milli Takımı üyesi Melih Çelik (25), ihtiyaç sahibi kişilerin yemek yiyebilmesi için dükkanının önündeki tabelaya, "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeyin.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, yeni restoran açan Genç Aşçılar Milli Takımı üyesi Melih Çelik (25), ihtiyaç sahibi  kişilerin yemek yiyebilmesi için dükkanının önündeki tabelaya, "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeyin. Olduğunda yolunuz düşerse ödersiniz. Olmasa da helal olsun. İnsanlık öldü mü derlerse, bizim hala umudumuz var" yazılı bir tabela koydu. Çelik'in bu davranışı, takdir topladı.

?Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü mezunu aşçı Melih Çelik, Bayramiç ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde kısa süre önce restoran açtı. 2016 yılında Genç Aşçılar Milli Takımı ile Ukranya'da katıldığı yarışmada dünya ikinciliği bulunan ve çok sayıda yarışma ve festivalde ödül alan aşçı Melih Çelik, yeni açtığı restoranında örnek bir davranışa imza attı. Çelik, restoranın önüne "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeyin. Olduğunda yolunuz düşerse ödersiniz. Olmasa da helal olsun. İnsanlık öldü mü derlerse, bizim hala umudumuz var" yazılı bir tabela koydu. İhtiyaç sahiplerinin  dükkanlarına gelip, yemek yiyebileceğini belirten aşçı Çelik'in bu davranışı, bölgedekilerden takdir topladı. 

Melih Çelik " Amacımız, bu yazıyı yazarak herkese hitap edebilmek. Parası olsun olmasın hiç önemli değil. Bizim yerimiz belli. Lokantamıza her zaman bekleriz. Önemli olan para değil, insanlığın ölmediğini göstere bilmek. Nefes alıyorsak her zaman umut var" dedi.

Müşteri Mevlüt Durmaz (57), lokantanın önünden geçerken gördüğü yazı üzerine içeriye girip yemek yediğini belirterek, "Karnımı doyurdum. Paramız olduğu zaman bir gün ödeyeceğiz" diye konuştu.


Çanakkale'de milli aşçıdan örnek davranış
Çanakkale'de milli aşçıdan örnek davranış
Çanakkale'de milli aşçıdan örnek davranış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL

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