Çanakkale'de Mart ayında 819 konut satıldı
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Çanakkale'de Mart ayında 819 konut satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çanakkale'de Mart ayında 819 konut satıldı

Çanakkale'de Mart ayında 819 konut satıldı.

Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu
Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu

Çanakkale'de Mart ayında 819 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu. Çanakkale'de ise Mart ayında 819 konut satıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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