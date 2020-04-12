Çanakkale'de Maltepe köyündeki karantina 12 gün uzatıldı Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Mart'ta alınan karantina kararı 12 gün uzatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Mart'ta alınan karantina kararı 12 gün uzatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 29 Mart'ta başlayan 14 günlük karantina süresi bugün sona erdi. Kurul tarafından yapılan toplantının ardından köydeki karantinanın 12 gün daha uzatılarak 24 Nisan'a kadar devam etmesi kararlaştırıldı.

Maltepe köyünde yaşayanlar ek karantina süresince köy dışındaki ihtiyaçlarını yeniden muhtarlık ve diğer görevliler aracılığıyla karşılayacak.

Köye giriş ve çıkışların önlenmesi için jandarma ekiplerince nöbet tutulacak.

Kaynak: AA