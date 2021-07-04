Çanakkale'de makilik alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
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Çanakkale'de makilik alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de makilik alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöp döküm sahasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöp döküm sahasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale edildi.

Çöplük mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek makilik alana ulaştı.

Bunun üzerine olay yerine Çanakkale, Ayvacık, Bayramiç ve Çan Orman İşletme Müdürlükleri ile Ezine Orman İşletme Şefliği unsurları yönlendirildi.

Ekipler, 2 yangın müdahale aracı, 8 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler, 3 hizmet aracı ile alevlere müdahalede bulundu.

Ezine ve Geyikli belde Belediyesine ait yangın söndürme araçlarının da katıldığı söndürme çalışmasına 3 helikopterle havadan destek sağlandı.

Yoğun çabaları sonucu çevredeki ormana ve tarım arazilerine sıçramadan yaklaşık 2 saatte alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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