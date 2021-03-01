Çanakkale'de maden ocağı çöktü, bir işçi göçük altında
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Çanakkale'de maden ocağı çöktü, bir işçi göçük altında

01.03.2021 17:40 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:40
Çanakkale'de maden ocağı çöktü, bir işçi göçük altında

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde maden ocağı çökmesi sonucu meydan gelen kazada bir işçi göçük altında kaldı.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde maden ocağı çökmesi sonucu meydan gelen kazada bir işçi göçük altında kaldı.

Konuyla ilgili, Çanakkale Valiliği'nce  yapılan açıklamada; "Yenice'de bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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