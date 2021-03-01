Çanakkale'de maden ocağı çöktü, bir işçi göçük altında

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde maden ocağı çökmesi sonucu meydan gelen kazada bir işçi göçük altında kaldı.

Konuyla ilgili, Çanakkale Valiliği'nce yapılan açıklamada; "Yenice'de bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı