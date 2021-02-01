Çanakkale'de lodos fırtınası ağaçları devirdi
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Çanakkale'de lodos fırtınası ağaçları devirdi

01.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:55
Çanakkale'de lodos fırtınası ağaçları devirdi

ÇANAKKALE'de etkili olan lodos fırtınasında, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

ÇANAKKALE'de etkili olan lodos fırtınasında, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu. Devrilen ağaç, park halindeki bir otomobile zarar verdi.  

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınasında, kent merkezinde, askeri alandaki bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, park halindeki bir araca zarar verdi. Lodosun etkili olduğu Ayvacık ilçe merkezinde, Çiftlik Mahallesi'nde de 3 ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar, elektrik kablolarını kopardı. İlçeye bağlı Söğütlü köyünde ise 2 ağaç, fırtına nedeniyle devrildi.Yetkililer, elektrik kablolarını onarmak için çalışma başlattı. Devrilen ağaçlar ise ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. 


Çanakkale'de lodos fırtınası ağaçları devirdi
Çanakkale'de lodos fırtınası ağaçları devirdi
Çanakkale'de lodos fırtınası ağaçları devirdi
Çanakkale'de lodos fırtınası ağaçları devirdi
Çanakkale'de lodos fırtınası ağaçları devirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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