Çanakkale'de lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı

28.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:11

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 23'ü çocuk, 9'u kadın ve 11'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakaladı.Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA