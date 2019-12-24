Çanakkale'de lastik botta 29'u çocuk, 46 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de lastik botta 29'u çocuk, 46 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 29'u çocuk, 46 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

24.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:50
Çanakkale'de lastik botta 29'u çocuk, 46 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın 'na geçmek isteyen 29'u çocuk, 46 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında Afgan uyruklu 29'u çocuk, 8'i kadın toplam 46 kaçak göçmen yakaladı.Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Kaynak: DHA
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