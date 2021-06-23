ÇANAKKALE - Kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi
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ÇANAKKALE - Kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi

Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Şirintepe Mahallesi Bahar Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın metalden yapılmış çatısı fırtına yüzünden yerinden söküldü.

Etrafa dağılan parçaların bir kısmı sokakta park halindeki otomobilin üzerine düşerek zarar verdi.

Mahalle sakinleri durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler, temizlik için çalışma başlattı.

Ayrıca, sanayi bölgesinde park halindeki otomobilin üzerine elektrik direği düştü.

Fırtına, bazı ağaçların dallarının da kırılmasına yol açtı.

ÇANAKKALE - Kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi
ÇANAKKALE - Kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi
ÇANAKKALE - Kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi
ÇANAKKALE - Kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi
ÇANAKKALE - Kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi
ÇANAKKALE - Kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi
ÇANAKKALE - Kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi
ÇANAKKALE - Kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi
ÇANAKKALE - Kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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