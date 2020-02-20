Çanakkale'de kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın

20.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:30

Çanakkale'de bir geminin makinesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gelibolu ilçesi açıklarında Palau bayraklı Hacı Arif Kaptan (HAK) adlı arpa yüklü kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

Olay nedeniyle motorları durarak sürüklenmeye başlayan 130 metrelik gemi demirletildi.

Daha sonra bölgeye güvenlik amacıyla "Kurtarma-10" römorkörü gönderildi.

Yangına mürettebatın müdahale ettiği, geminin kaptanının henüz yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA