Çanakkale'de Küçükbaş Hayvan Ölümleri

Ezine ilçesinde bazı köylerde, vahşi hayvan saldırısı sonucu küçükbaş hayvanlar telef oldu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayacık, Yaylacık, Köseler, Tavaklı köyleri kırsalında vahşi hayvan saldırısı sonucu onlarca koyun ve keçi telef oldu.



Kayacık Köyü Muhtarı Ali Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vahşi hayvanların saldırısı sonucu köylerinde onlarca hayvanın telef olduğunu bir çoğunun da yaralandığını belirtti.



Civar köylerde de küçükbaş hayvanlarına yönelik saldırıların olduğunu dile getiren Can, "Bu saldırılar sonucu onlarca hayvanımız telef olmuş, bir o kadar da hayvanımız ağır şekilde yaralanmıştır. Hayvan yetiştiricilerimiz ve köylülerimiz bu durumdan büyük zarar etmektedir. Bu hayvanların bu bölgeye nasıl geldiğini bilemiyoruz fakat araştırıyoruz. Yetkililerden konu hakkında bir açıklama ve sorunumuza bir çözüm bulmasını istiyoruz." diye konuştu.



Yaylacık Köyü Muhtarı Mahir Aslantaş ise, genellikle ilkbahar ve sonbaharda yaşanan hayvan ölümleriyle ilgili yabani hayvanlarından şüphelendiklerini dile getirdi.



Bir gecede 32 hayvanın ölümünden bahsedildiğini aktaran Aslantaş, şöyle konuştu:



"Bunun dışında da bir çok yaralı hayvanımız var. Yetkililerin bu konuda vatandaşlarımızı aydınlatması ve bu soruna bir çözüm bulması gerekmektedir. Bu hayvanların bu bölgeye nasıl geldiğinin ve bu olayların nasıl yaşandığının ortaya çıkarılması gerekiyor. Her akşam bölgemizde farklı köylerimizde bu hayvan saldırıları sonucu hayvan ölümlerine rastlamaktayız."