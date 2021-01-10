Çanakkale'de koyun sütü veriminin artırılması projesi çalışmalarına başlandı
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Çanakkale'de koyun sütü veriminin artırılması projesi çalışmalarına başlandı

10.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:53
Çanakkale'de koyun sütü veriminin artırılması projesi çalışmalarına başlandı

ÇANAKKALE'nin coğrafi işaret tescilli ürünü Ezine peynirinin ham maddesi koyun sütü talebini karşılayarak bölgedeki küçükbaş hayvancılık işletmelerinin verimliliğini artırmak amacıyla, 'Küçükbaş Hayvanlarda Süt Verimi ve Üretiminin Artırılması' projesi başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin coğrafi işaret tescilli ürünü Ezine peynirinin ham maddesi koyun sütü talebini karşılayarak bölgedeki küçükbaş hayvancılık işletmelerinin verimliliğini artırmak amacıyla, 'Küçükbaş Hayvanlarda Süt Verimi ve Üretiminin Artırılması' projesi başlatıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 'Küçükbaş Hayvanlarda Süt Verimi ve Üretiminin Artırılması" projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenerek finanse ediliyor. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali İlhami Aktaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve beraberindekilerden oluşan heyet; Ezine ilçesi Danışment Mahallesi, Bayramiç ilçesi Yukarı Şevik Köyü mera alanlarında incelemelerde bulundu. İlk olarak Ezine ilçesi merkezinde bulunan 5 bin 300 dekarlık mera alanını ziyaret eden heyet, ardından Bayramiç Yukarı Şevik köyünde belirlenen alanı gezdi.

'HAYVAN BAKIMI EĞİTİMİ VERİLECEK'

Ezine Danışment Mahallesi ve Bayramiç Yukarı Şevik Köyü mera alanında yapılan incelemelerde, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ tarafından, proje kapsamında küçükbaş hayvanlarda kaliteyi ve üretim miktarını artırmak amacıyla hayvancılığın toplu olarak yapılabileceği alanlarda hayvan ıslah çalışmaları, meralarda ihtiyaç duyulan altyapı çalışmaları, barınakların altyapılarının iyileştirilmesi, hayvan bakımı ve besleme konusunda verilecek eğitimler hakkında bilgi verildi.


Çanakkale'de koyun sütü veriminin artırılması projesi çalışmalarına başlandı
Çanakkale'de koyun sütü veriminin artırılması projesi çalışmalarına başlandı
Çanakkale'de koyun sütü veriminin artırılması projesi çalışmalarına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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