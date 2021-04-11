Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı
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Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel
Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Kalafat ve Gürçeşme köylerinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kararın ardından jandarma ekipleri, köylerin girişinde önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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