Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir mahalledeki 3 sokak karantinaya alındı
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Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir mahalledeki 3 sokak karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel
Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir mahalledeki 3 sokak karantinaya alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir mahalledeki 3 sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir mahalledeki 3 sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Fatih Çelikkaya başkanlığında toplandı.

Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki Şen Sokağı, Şenlik Sokağı ve Menekşe Sokağı'nda 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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