Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir mahalledeki 3 sokak karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir mahalledeki 3 sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir mahalledeki 3 sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Fatih Çelikkaya başkanlığında toplandı.
Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki Şen Sokağı, Şenlik Sokağı ve Menekşe Sokağı'nda 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin